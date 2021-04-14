Женщина пошила семье одежду из пододеяльников и прославилась

Женщина начала шить для членов семьи одежду в стиле 1950-х годов из пододеяльников и прославилась в сети. Соответствующий материал публикует Metro.

Рози Чендлер (Rosie Chandler) из английского графства Бакингемшир рассказала, что ей всегда нравилась мода прошлых десятилетий, однако ей не хотелось платить крупные суммы за винтажные наряды. Так, она отправилась на шопинг в секонд-хенды и благотворительные магазины, приобрела простыни, пододеяльники, скатерти и занавески за бесценок и начала шить себе наряды для повседневной носки.

39-летняя женщина обучалась швейному мастерству в процессе создания новых вещей: для этого она регулярно смотрела видеоуроки на YouTube. Когда героиня материала усовершенствовала навык, она начала изготавливать одежду из винтажных тканей и выкроек для всей своей семьи, экономя при этом деньги.

Согласно информации издания, Чендлер вдохновила подруга, которая руководила местной швейной мастерской. «Методом проб и ошибок я дошла до того, что могу делать то, что мне действительно нравится. Для мужа я сшила шорты из старых бежевых штор Ikea, а для себя — домашний сарафан из голубых фланелевых простыней и платье из пододеяльника с цветочным принтом», — поделилась она.

Героиня материала призналась, что это хобби помогает ей не только проявить креативность, но и помочь окружающей среде: женщина находит применение любым материалам и излишкам тканей.

В январе студентка превратила пакеты из магазинов в модные наряды и прославилась. 22-летней Ариэль Сидни (Arielle Sidney) стало скучно во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, и она решила обучиться шитью. В настоящий момент в арсенале героини имеется множество одежды из пакетов таких магазинов, как Walmart, Target, Vans и Trader Joe’s bags.