Женщина показала способ купить одежду в интернете по самой выгодной цене

Американская предпринимательница показала способ купить вещи онлайн по самой выгодной стоимости. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Жительница Флориды Клери (Kleri) раскрыла лайфхак, которым она пользуется, когда хочет приобрести предметы гардероба или интерьера в интернет-магазинах. Так, необходимо сфотографировать понравившуюся вещь и найти ее с помощью сервиса поиска по изображениям Google. В видео женщина демонстрирует, что для этого следует нажать на иконку камеры рядом со строкой поиска.

По словам героини материала, Google представит все похожие товары, которые продаются у различных ретейлеров, вместе с актуальными ценами. Отмечается, что таким образом можно находить вещи как через компьютер, так и через смартфон.

Публикация Клери стала вирусной и набрала больше 261 тысячи просмотров. Зрители поблагодарили ее за предложенный способ в комментариях под роликом. «Спасибо большое!», «Ты просто гений», «Теперь я точно потрачу все свои деньги», «Мой кошелек теперь будет ненавидеть меня, потому что я скуплю все», — высказывались пользователи сети.

Ранее в апреле девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок. Жительницы Великобритании принялись снимать видео с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls. Некоторые из авторов постов приобрели одежду марок Ralph Lauren, Chanel и Christian Dior.

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