Интернет и СМИ
 
Последние новости
В Госдуме предложили в три раза увеличить размер налогового вычета
Посол России оценил ответ Госдепа о высылке 24 дипломатов
Московские десантники разгромили интим-магазин и порвали продавцу ухо в день ВДВ 
Представительница МакSим заявила об улучшениях в состоянии певицы
Россиянин сравнил траты на отдых в Турции и Крыму и назвал самый выгодный курорт
Американским журналистам запретили расследовать происхождение COVID-19
Соседа принца Уильяма и Кейт Миддлтон посадили в тюрьму за кражу нижнего белья
100-летний мужчина счел вредные привычки секретом своего долголетия
Россияне назвали лучшее время для ухода на пенсию
Новости партнеров
Прослушать новость

Блогерша показала «гениальный» способ вычислить детское вранье

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: @mombarrassed5

Блогерша с ником @mombarrassed5 показала способ, с помощью которого родители могут вычислить детское вранье. В комментариях к ролику некоторые признали ее лайфхак гениальным. На видео, опубликованное в TikTok 9 июля, обратили внимание журналисты издания Mirror.

Автор ролика рассказала своим детям, что каждый раз, когда они врут, на их лбах начинают гореть звезды, которые может увидеть только взрослый человек.

После услышанного дети блогерши начали закрывать лбы руками каждый раз, когда говорили неправду — таким образом они хотели скрыть от матери «горящую звезду», но на самом деле давали понять, что хотят обмануть ее.

В комментариях под видео, которое набрало около 22,5 миллионов просмотров и более 4 миллионов лайков, некоторые пользователи поделились вспомнили истории о том, как их в детстве обманывали родители. «Моя мать говорила, что, когда я вру, мои глаза начинают гореть красным светом», — рассказала юзер под ником ivanniarocio. По словам marty61925, его родители всегда говорили, что все больницы в городе закрыты, когда он начинал совершать какие-то опасные для здоровья действия.

Некоторые комментаторы поделились лайфками, которые помогают им воспитывать детей. «Я говорю своему сыну, что готовлю овощи исключительно по рецептам от Человека-паука. Так он съедает абсолютно всю еду в тарелке», — написал danilbernani. Юзер tinawhatever83 рассказал, что говорит детям, что машина не может ехать, пока они не пристегнут ремни безопасности.

Ранее еще один полезный лайфхак для родителей показала блогерша по имени Коррина Спайсер (Corrina Spicer). Она посоветовала родителям отвлекать детей смешными и громкими звуками, чтобы они не плакали после падений.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полезный лайфхак для родителей младенцев восхитил пользователей сети
Способ отца заставить ребенка принимать таблетки признали гениальным
Родители перечислили «гениальные» способы детей халтурить на онлайн-занятиях
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0128 июня

«Что я сделал со своей жизнью?»

Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
16:5829 июля

Роскомнадзор пригрозил заблокировать DeviantArt

15:2129 июля

В России заблокировали тысячу сайтов с поддельными сертификатами о вакцинации

14:1229 июля

Главред The Insider раскрыл будущее издания

Интернет и СМИ00:0118 июня

Безумный «Макс».

Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?
13:5029 июля

Доктор Комаровский рассказал об опасности кондиционера в жару

12:4629 июля

Популярного комика вызвали в прокуратуру из-за «националистических» шуток

11:4329 июля

В России оштрафовали Google на три миллиона рублей

Интернет и СМИ00:0114 июня

«Тебя не будет жалко»

Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
10:3929 июля

Ведущая «Дома-2» развеяла популярный миф о проекте

09:2929 июля

Мужчину не пускали в Россию из-за слишком длинного имени

07:4429 июля

Невеста пригласила на свадьбу неожиданную гостью и испортила торжество

Россия
«От него осталась лишь оболочка»
Что ждет семьи смертельно больных людей в России и как им помочь?
«Я такого не видел никогда»
В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
Что изменится в жизни россиян в августе:
индексация пенсий, отмена техосмотра и новые выплаты на детей
Хвостатые в беде.
 
Все материалы
Мир
Пандемия из пробирки.
Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине официально утвердили курс на ЕС и НАТО
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Лукашенко назвал Тихановскую мерзавкой и раскрыл подробности ее отъезда
В Армении решили наказывать за тяжкие оскорбления
В украинской армии женщину впервые назначили командиром
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Все материалы
Экономика
«МегаФон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Российская отрасль пригрозила выводом производства за рубеж
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
«Роснефть» полностью восстановила Коневский Рождество-Богородичный монастырь
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Дерипаска предупредил о повторении китайских ошибок в России
Все материалы
Силовые структуры
В СК опровергли информацию о замеченном в Москве орском маньяке
Анатолий МазурБизнес на крови.
Как жестокая банда из Подмосковья зарабатывала миллионы на квартирах и заказных убийствах
В СК рассказали о поисках одного из самых опасных маньяков в России
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В деле об убийстве привязанной к автомобилю россиянки появился еще один труп
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
По делу о гибели дочери Владимира Конкина предъявлено обвинение
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
Pepsi, пейджер, MTV.
Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп
Во МХАТе опровергли бойкот актеров из-за роли Бузовой
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Камерон Диас«Люди боялись его. Он внушал ужас»
Слежка, травля, угрозы. Как Харви Вайнштейн годами избегал наказания за домогательства
Умер актер из сериала «Во все тяжкие»
Какая-то дичь.
Каким получился новый блокбастер Disney о приключениях фрицев, феминисток и Скалы Джонсона в джунглях?
В Москве на «Бумажной фабрике» состоится вечеринка «Электричество»
Все материалы
Интернет и СМИ
Объявлено имя новой ведущей шоу «Орел и решка»
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Россиянам назвали опасности сервисов онлайн-знакомств
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Россиянам перечислили признаки слежки за ними через камеру телефона
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Доктор Комаровский поделился удивившей его историей про вакцинацию
Все материалы
Ценности
Женщина раскрыла способ быстро высушить простыни и вызвала споры в сети
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Белла Хадид прошлась по улицам в обнажающем грудь топе в стиле 90-х
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Наталья Водянова снялась в купальнике на яхте во время отдыха с семьей
Эксперт раскрыл опасность популярных лайфхаков по уборке
Все материалы
Путешествия
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»
Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Все материалы
Из жизни
Рыбаки поймали 136-килограммовую рыбу-меч и получили 39 миллионов рублей
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Отмененный рейс домой принес женщине 73 миллиона рублей
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Мужчина месяц прожил в шкафу 15-летней любовницы и попал в тюрьму
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Бывшая девушка пришла на свадьбу к мужчине и стала его второй женой
Все материалы
Мантуров назвал срок выпуска отечественного электромобиля Zetta
Монстры Поднебесной: самые удивительные машины Китая
Король Нюрбургринга, хищная «стрекоза» и кроссовер-супергибрид
GAC показал электрический кроссовер с зарядкой за 8 минут
Лучшее автомобильное видео июля 2021
Болид Формулы-1 и истребитель и превращенный в велосипед Honda Civic
Зарплаты на АвтоВАЗе сравнили с другими заводами
Чем BMW iX расстроит владельцев X5 и X7? Видео!
Самый дорогой кроссовер BMW уже в России. Почему он стоит 9 млн рублей?
Российский Toyota Hilux получил связку бензинового мотора и автомата
Все материалы
Среда обитания
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Убийственная мгла.
Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
К 800-летию Нижнего Новгорода состоялось открытие Чкаловской лестницы
В Бурятии покажут исторические военные реконструкции
Все материалы