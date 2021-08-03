Блогерша показала «гениальный» способ вычислить детское вранье

Блогерша с ником @mombarrassed5 показала способ, с помощью которого родители могут вычислить детское вранье. В комментариях к ролику некоторые признали ее лайфхак гениальным. На видео, опубликованное в TikTok 9 июля, обратили внимание журналисты издания Mirror.

Автор ролика рассказала своим детям, что каждый раз, когда они врут, на их лбах начинают гореть звезды, которые может увидеть только взрослый человек.

После услышанного дети блогерши начали закрывать лбы руками каждый раз, когда говорили неправду — таким образом они хотели скрыть от матери «горящую звезду», но на самом деле давали понять, что хотят обмануть ее.

В комментариях под видео, которое набрало около 22,5 миллионов просмотров и более 4 миллионов лайков, некоторые пользователи поделились вспомнили истории о том, как их в детстве обманывали родители. «Моя мать говорила, что, когда я вру, мои глаза начинают гореть красным светом», — рассказала юзер под ником ivanniarocio. По словам marty61925, его родители всегда говорили, что все больницы в городе закрыты, когда он начинал совершать какие-то опасные для здоровья действия.

Некоторые комментаторы поделились лайфками, которые помогают им воспитывать детей. «Я говорю своему сыну, что готовлю овощи исключительно по рецептам от Человека-паука. Так он съедает абсолютно всю еду в тарелке», — написал danilbernani. Юзер tinawhatever83 рассказал, что говорит детям, что машина не может ехать, пока они не пристегнут ремни безопасности.

Ранее еще один полезный лайфхак для родителей показала блогерша по имени Коррина Спайсер (Corrina Spicer). Она посоветовала родителям отвлекать детей смешными и громкими звуками, чтобы они не плакали после падений.