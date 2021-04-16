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Способ отца заставить ребенка принимать таблетки признали гениальным

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Фото: Globallookpress.com

Пользователь Facebook раскрыл способ, с помощью которого он научился давать своему двухлетнему сыну таблетки. Ребенок принимает лекарства без истерики, поэтому остальные родители признали этот метод гениальным. Об этом сообщает The Mirror.

Отец рассказал, что его сын ненавидит таблетки, однако решить проблему оказалось очень просто. «Я притворяюсь, что не знаю, что делать, и позволяю ему показать мне. Никаких истерик, никаких драм», — написал мужчина.

Подписчики группы Family Lockdown Tips & Ideas, в которой появился лайфхак, похвалили родителя. Они признали, что мужчина демонстрирует «замечательные методы воспитания ребенка». Один из комментаторов рассказал, что проверил способ на своей дочери, и ему удалось повторить успех автора поста.

«Блестяще. Обратная психология во всей красе», — подытожил другой подписчик.

Ранее блогерша Воу Вики (Woah Vicky) рассказала, что регулярно пользуется одним способом прекратить общение с неприятным ей человеком, так, чтобы это было незаметно. Для этого она сначала принимает вызов и спрашивает у звонящего, как его дела, а затем переводит телефон в авиарежим.

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