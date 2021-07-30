«Гениальный» лайфхак для родителей впечатлил пользователей сети

Блогерша Коррина Спайсер (Corrina Spicer) записала видео, в котором показала лайфхак для родителей. На ее ролик, опубликованный в TikTok в середине июля, обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах женщина увидела, как ее ребенок упал, и издала смешной звук. «Совет для родителей: отвлекайте детей громкими звуками, когда они падают. Вместо того, чтобы заплакать, они начнут смеяться», — поделилась Спайсер. Автор ролика также призналась, что сама посмотрела его несколько десятков раз.

Лайфхак блогерши впечатлил пользователей сети. «Это гениально!» — написала комментатор с ником coco_4539. «Классный трюк, мне он нравится», — отметила пользовательница sodabeepbop. Юзер под ником Hannah Lommerse также посоветовала не смотреть на детей после их падения и делать вид, что якобы ничего не произошло.

Ранее жительница Новой Зеландии Карина Миссен (Karina Missen) рассказала в TikTok-ролике, что ее способ уложить сына спать напугал соседей. По словам женщины, мальчик заснул прямо в машине. Она не хотела будить его раньше времени и поэтому начала ездить кругами по району. Такое поведение сильно обеспокоило местных жителей. Некоторые даже захотели позвонить в полицию.