Простой кулинарный лайфхак удивил пользователей сети

Австралийская телеведущая и журналистка Белинда Рассел (Belinda Russell) поделилась простым способом чистки авокадо. Ее кулинарный лайфхак, опубликованный в Instagram, удивил многих пользователей сети.

Знаменитость рассказала, что узнала об этом лайфхаке в TikTok, а затем решила попробовать его на своей кухне. «Я раньше никогда этого не делала», — заверила Рассел. Она отметила, что избавляться от косточки с помощью ножа опасно — можно пораниться.

На видеозаписи телеведущая взяла в руки половину авокадо и на его внутренней стороне сложила указательный и средний пальцы в форме латинской буквы V. Затем она аккуратно надавила на фрукт, и в результате косточка выпала.

В комментариях пользователи поблагодарили Рассел за совет. «Лайфхак действительно работает!» — написал юзер под ником whsohsman. «Где вы были всю мою жизнь? У меня бы тогда было десять пальцев», — пошутил комментатор под ником puppa_g.

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