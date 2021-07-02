Женщина раскрыла «гениальный» способ сушки одежды

Женщина раскрыла эффективный лайфхак, благодаря которому можно высушить вдвое больше одежды после стирки. На пост в закрытом Facebook-сообществе Family Lockdown Tips & Ideas («Советы и идеи для семьи на карантине») обратили внимание в The Sun.

Лорен Моттершед (Lauren Mottershed) наглядно показала, как сэкономить место, развешивая белье на веревке. Героиня материала опубликовала на стене группы фотографию, сделанную у нее дома. На фото видно, что рубашки, футболки, брюки и другие предметы одежды аккуратно размещены на вешалках, которые в свою очередь боком висят на веревке. Женщина отметила, что таким образом вещи не только высушатся, но и разгладятся.

Подписчики сообщества оценили данный способ и назвали его «гениальным». «Это совершенно меняет правила игры! Спасибо!», «Какая замечательная идея! Не могу поверить, что мне 41 год, и я только узнала об этом лайфхаке», «Извините, но это просто гениально», — комментировали они.

В июне эксперты раскрыли способы погладить одежду без утюга. Например, блогерша Клаудиа Хоскинг (Claudia Hosking) в своем TikTok-аккаунте сняла видео, на кадрах которого застелила кровать мятым одеялом, после чего распылила на постель кондиционер для белья из пульверизатора. По ее словам, компоненты, входящие в состав кондиционера, способны моментально разглаживать ткань.