Эксперты раскрыли способы погладить одежду без утюга

Эксперты раскрыли альтернативные способы погладить одежду без использования утюга. Материал публикует издание The Sun.

Блогерша Клаудиа Хоскинг (Claudia Hosking) в своем TikTok-аккаунте продемонстрировала способ погладить постельное белье. На размещенных кадрах женщина застелила кровать мятым одеялом, после чего распылила на постель кондиционер для белья из пульверизатора. По ее словам, компоненты, входящие в состав кондиционера, способны моментально разглаживать ткань.

В то же время специалистка из Австралии, имя которой не указано, поделилась в закрытом Facebook-сообществе Kmart Home Decor & Hacks Australia способом развесить одежду, предотвращающим появление заломов. «Используйте кольца для душевых занавесок в качестве крючков, чтобы подвесить на них вещи. Таким образом вам не нужно будет складывать их в шкаф и вы избежите лишней глажки», — пояснила женщина.

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Генеральный директор прачечной компании Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov) в качестве альтернативного метода предложил гладить одежду с помощью льда. По его рекомендации, необходимо бросить пару кубиков в сушильную машину вместе с сухими вещами. Отмечается, что высокие температуры внутри сушилки растопят лед, что вызовет пар, который разгладит складки меньше, чем за 10 минут.

В мае женщина удивила пользователей сети новым способом стирки полотенец. Жительница Брисбена Лиз Амайя (Liz Amaya) регулярно делится постами, в которых рассказывает о лайфахаках, используемых ею во время уборки. В последнем видео она дала подписчикам рекомендации по поводу деликатного очищения полотенец. По словам Амайи, лучше не перегружать стиральную машину другими вещами. Кроме того, вместо кондиционера женщина использовала уксус и одну столовую ложку пищевой соды.