Женщина удивила пользователей сети новым способом стирки полотенец

Австралийская блогерша показала новый способ стирки полотенец и удивила пользователей сети. На ролик, появившийся в Instagram, обратили внимание в Daily Mail.

Жительница Брисбена Лиз Амайя (Liz Amaya) регулярно делится постами, в которых рассказывает о лайфахаках, используемых ею во время уборки. В последнем видео она дала подписчикам рекомендации по поводу деликатного очищения полотенец.

По словам Амайи, лучше не перегружать стиральную машину другими вещами. Кроме того, вместо кондиционера женщина использовала уксус и одну столовую ложку пищевой соды. «Добавляйте совсем немного порошка и стирайте полотенца в теплой воде», — отметила она.

Блогерша также объяснила, как правильно сушить полотенца: необходимо добавить в бак машины два теннисных мяча. «Таким образом вы сохраните мягкость полотенец», — заключила героиня материала.

Подписчики Амайи поблагодарили ее за предложенный метод в комментариях. «Спасибо большое! Я всегда использую уксус при уборке», «Никогда не думала об этом, спасибо большое!», «Вау, спасибо огромное!», — высказывались юзеры.

Ранее в мае Лиз Амайя раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец. Так, большие полотенца, используемые для тела после душа, нужно стирать после каждых трех применений. В то же время полотенца меньшего размера, вроде кухонных, стоит стирать ежедневно.