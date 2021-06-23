Эксперт показала правильный способ стирки шерстяных вещей

Блогерша из Австралии поделилась с подписчиками собственным способом стирки шерстяных вещей. Ролик появился на ее странице в Instagram.

Жительница Брисбена Лиз Амайя (Liz Amaya) регулярно делится постами, в которых рассказывает о лайфахаках, используемых ею во время уборки. В последнем видео она показала подписчикам, как правильно очищать вещи из шерсти. По словам эксперта, такие изделия необходимо стирать в холодной воде при режиме для деликатных тканей.

На размещенных кадрах Амайя добавляет в бак стиральной машины жидкий порошок, а также уксус, которые она использовала вместо кондиционера для белья. Помимо этого, австралийка дала рекомендации по сушке шерстяной одежды: блогерша подчеркнула, что такие изделия лучше сушить в горизонтальном положении, а не развешивать, чтобы они не потеряли форму.

Подписчики специалистки поблагодарили ее за предложенный способ в комментариях под постом. «Спасибо большое!», «Отличный совет!», «Как всегда полезные лайфхаки, благодарю тебя», «Я как раз думала, как постирать шерстяное одеяло», — высказывались пользователи сети.

Ранее в мае женщина удивила поклонников новым способом стирки полотенец. Жительница Брисбена Лиз Амайя (Liz Amaya) подчеркнула, что лучше не перегружать стиральную машину другими вещами. Кроме того, вместо кондиционера женщина использовала уксус и одну столовую ложку пищевой соды.