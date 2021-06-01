Женщина раскрыла рецепт универсального моющего средства и прославилась в сети

Блогерша приготовила универсальное моющее средство для уборки дома из подручных материалов и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Управляющая австралийской клининговой компанией Clean Freak Cleaning Co Лизл Элизабет (Liesl Elizabeth) активно ведет свой блог в соцсети и регулярно делится лайфхаками, которые упрощают уборку. На страницу женщины подписано 130 тысяч человек.

Так, в одном из последних роликов героиня материала раскрыла свой любимый рецепт моющего средства из простых ингредиентов, с помощью которого, по ее словам, можно очистить от грязи любые поверхности.

Для изготовления вещества необходимо смешать стакан воды, стакан белого уксуса, одну столовую ложку средства для мытья посуды и три капли гвоздичного масла. Блогерша отметила, что уксус содержит кислоту, которая является мощным дезинфицирующим средством и убивает бактерии. Она заверила подписчиков, что уже много лет «не прикасалась» к отбеливателям: «Гвоздичное масло убивает плесень, что идеально подходит для очищения ванных комнат».

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«Попробуйте это, и вы больше никогда не обратитесь в клининговые компании», — подписала Элизабет публикацию, которая стала вирусной и набрала почти 490 тысяч просмотров и 47 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили описанный лайфхак в комментариях. «Я как раз сейчас использую этот метод, и он мне нравится. Прошел почти год, и я никогда не вернусь к другим средствам», «Отличный совет!», «Ого, теперь очень хочу попробовать убраться с помощью этого средства. Спасибо за наводку!», «Вау!» — писали они.

Ранее в мае женщина удивила пользователей сети новым способом стирки полотенец. Жительница Брисбена Лиз Амайя (Liz Amaya) подчеркнула, что лучше не перегружать стиральную машину другими вещами. Кроме того, вместо кондиционера женщина использовала уксус и одну столовую ложку пищевой соды.