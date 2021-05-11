Женщина нашла новый способ удалить волосы с тела с помощью подручных средств

Женщина нашла новый способ избавиться от нежелательных волос на теле с помощью подручных средств и отказалась от бритья. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Пользовательница TikTok @jules49of опубликовала ролик, в котором показала, как удаляет волосы на ногах, используя наждачную бумагу зернистостью 600 микрометров (размеры фрагментов абразива — прим. «Ленты.ру»). По ее словам, для удаления волос необходимо круговыми движениями провести шлифовкой по ногам 20 раз.

«О боже, моя кожа стала такой мягкой, это действительно работает. Просто купите наждачку вместо бритвы», — говорит блогерша в размещенном ролике, который стал вирусным и набрал больше 200 тысяч лайков.

Зрители видео принялись благодарить юзершу в комментариях под постом. «Для людей с чувствительной кожей наждачная бумага — это находка», «Удаление волос и скраб одновременно? Гениально», «Я в шоке, спасибо», — высказывались они.

В марте врач-косметолог Эвома Укелеге (Ewoma Ukeleghe) раскрыла главные ошибки женщин при удалении нежелательных волос на теле. В частности, по словам специалистки, женщины не принимают во внимание отшелушивающего действия бритвы и, как следствие, необходимости использования специальных увлажняющих средств до и после бритья.