Бритье лица стало трендом у девушек в TikTok

Молодые пользовательницы TikTok начали размещать видео, на которых они бреют свое лицо станком в домашних условиях. На новый тренд в соцсети обратили внимание в Daily Mail.

По информации издания, на платформе появились обучающие ролики, которые набрали более 20 миллионов просмотров. Их авторы утверждают, что бритье «выравнивает кожу, делая ее безупречной». В качестве примера они приводят актрис Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро, которые проводили процедуру на регулярной основе.

Сотрудница компании-производителя уходовой косметики Cosmedics доктор Росс Перри опровергла пользу тренда в интервью для издания. По словам специалистки, у зрителей данных видео создается «иллюзия об идеальности кожи, но они не видят обратной стороны медали».

«Мы не должны копировать поведение тиктокеров — это далеко не советы профессионалов. Я не рекомендую вам брить лицо дома, иначе волосы начнут расти еще гуще, и едва заметный "пушок" превратится в толстую черную щетину», — предостерегла она.

Помимо этого, по словам Росс, удаление волос на лице, как и на любом другом участке тела, способно спровоцировать воспаления и акне. При необходимости она посоветовала посещать салоны красоты, где мастера применяют специализированные лезвия, минимализирующие негативные последствия процедуры.

В марте врач-косметолог и представитель производителя станков для бритья Venus Эвома Укелеге (Ewoma Ukeleghe) раскрыла главные ошибки женщин при удалении нежелательных волос на теле. В частности, по словам специалистки, женщины не принимают во внимание отшелушивающего действия бритвы и как следствие необходимость использования специальных увлажняющих средств до и после бритья.