Фото Бородиной с бородой удивило ее поклонников

Телеведущая Ксения Бородина показала себя с бородой и удивила поклонников. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

37-летняя знаменитость попозировала с распущенными волосами в розовом пиджаке с принтом в гусиную лапку и черном топе. На размещенном снимке видно, что на лицо телезвезды с помощью фотошопа добавлены усы и щетина.

«Девочки, вы заметили, что сейчас мужики активно отращивают бороды? Раньше мужчина без растительности на лице считался на Руси такой же редкостью, как и женщина с бородой. За насильственное лишение кого-либо бороды полагался штраф в два рубля», — подписала телеведущая пост, который набрал больше 75 тысяч лайков.

Публикация рассмешила подписчиков Бородиной, и они начали шутить о ней в комментариях. «Ксения, а вам идет», «Кончита Вурст, российская версия», «Какой красивый турок получился», «Ксюша была бы красивым мужчиной», «Ксюша на Киркорова похожа», — высказывались они.

В марте Ксения Бородина примерила заказанную в интернете вещь, сфотографировалась в ней и развеселила подписчиков. Речь идет о черной мини-юбке, бренд которой знаменитость раскрывать не стала. На снимке видно, что из-за узкого кроя ей удалось натянуть юбку только на одну ногу.