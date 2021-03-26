Девушка рассказала о жизни с густой бородой и отношениях с мужчинами

Жительница американского штата Небраска показала растительность на лице и рассказала об отношениях с мужчинами. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, борода и усы у 27-летней Клайд Уоррен (Klyde Warren) начали появляться уже в 15-летнем возрасте. Девушка приняла свою внешность и полностью отказалась от бритья. «Моей матери это не нравилось, она велела мне избавиться от волос, но мне было все равно. Я просто работала над своей самооценкой. Это нормально — отличаться от других. Мне комфортно в своем теле. Если вселенная хотела, чтобы я была такой — значит, так тому и быть», — объяснила американка.

По информации издания, описанное явление называется гирсутизм — патология, характеризующаяся ростом волос у женщин по мужскому типу. Отклонение выражается в чрезмерном оволосении лица (усы и борода), тела, рук и ног.

По словам героини материала, многие люди не понимают ее любви к своей растительности на лице. «Я получаю много косых взглядов на улице. На сайтах знакомств мне часто пишут, как я отвратительно и мерзко выгляжу. Но меня это не расстраивает. У меня были парни, которые по-настоящему любили меня и мою бороду», — подчеркнула она.

В феврале женщина перестала брить усы назло мужчинам и поделилась впечатлениями. Датчанка Эльдина Джаганжак (Eldina Jaganjac) рассказала, что разочаровалась в общепринятых стандартах красоты и больше не желает им соответствовать. По словам Эльдины, особенно ей не нравилось то, что женщины должны тратить больше времени, чем мужчины, на удаление волос на теле.