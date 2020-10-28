Женщина покрасила брови и стала похожа на инопланетянина

Британка покрасила брови и стала похожа на инопланетянина — из-за аллергии на компонент краски на ее лице появились сильные отеки. Об этом пишет The Sun.

Перед процедурой в салоне 34-летняя женщина предупредила мастера, что у нее аллергия на вещество, содержащееся в краске для волос — парафенилендиамин. Однако это вещество оказалось в составе смеси, которую ей нанесли на брови.

В итоге британку госпитализировали с опухшей гортанью и отеками лица. По словам женщины, ее брови горели. «Все мое лицо начало распухать. Я выглядела как инопланетный космический захватчик», — вспомнила женщина события того дня.

Она также добавила, что в больнице ей пришлось провести несколько дней, пока лечили ее нужными препаратами и ставили капельницы. В итоге ее брови были полностью сожжены, а на лбу остались шрамы. После этого брови отрастали три месяца.

Аллергия британки на парафенилендиамин началась девять лет назад, когда она сделала тату хной. Тогда кожа под рисунком немного чесалась. Это подтвердилось и на примере краски, которой женщина красила кончики волос. По ее словам, после окрашивания у нее стала сильно чесаться голова, и ей пришлось мгновенно смыть смесь.