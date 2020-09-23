Покрытый тату мужчина отрезал нос и уши ради внешности инопланетянина

Француз Энтони Лоффредо покрыл свое тело татуировками, отрезал нос и уши, а также разрезал язык надвое ради сходства с инопланетянином. Об этом сообщает Daily Star.

32-летний любитель татуировок отправился на ампутацию носа в Барселону к специалисту Оскару Маркесу. Лоффредо пришлось ехать за границу, поскольку во Франции подобные модификации тела запрещены. «Теперь я могу ходить с высоко поднятой головой благодаря тебе, — обратился он к Маркесу в своем Instagram-аккаунте. — Я горжусь тем, что мы вместе сделали».

Фото опубликовано @the_black_alien_project

В попытке обрести внешность пришельца Лоффредо удалил уши. Сейчас все его тело, в том числе лицо, покрыто чернилами. В области лба и щек француз вставил маленькие импланты, а также сделал над бровями пирсинг. Кроме того, он рискнул зрением и окрасил глазные яблоки в черный цвет.

Лоффредо полностью доволен полученным обликом. В одном из интервью он признался, что с ранних лет питал интерес к разного рода мутациям. «Когда я работал охранником, то понял, что живу не так, как мечтал. В 24 года я бросил все и уехал в Австралию», — рассказал он.

Француз не собирается останавливаться на достигнутом и планирует дальше менять свое тело. Он также отметил, что любит примерять на себя роли страшных персонажей, особенно в темных переулках. «Мне нравится искать отличия вымышленного героя от того, кто я есть на самом деле», — заключил Лоффредо.

Ранее сообщалось о Яннике Рике из швейцарского города Чор, который потратил на татуировки более девяти тысяч фунтов стерлингов. Ему понравилась боль во время первого сеанса у татуировщика, поэтому он решил покрыть рисунками все тело.