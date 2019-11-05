«Девушка-дракон» сделала экстремальную татуировку на глазах и лишилась зрения

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс сделала татуировку на глазах и лишилась зрения на три недели. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летняя Эмбер Люк (Amber Luke) потратила на трансформацию тела, в том числе на сплит языка и тоннели в ушах, 26 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Девушка набила на теле 200 татуировок, увеличила грудь и изменила форму щек, губ и ушей.

Люк, которая называет себя белым драконом с голубыми глазами, утверждает, что окрашивание глазных яблок в синий цвет оказалось наиболее опасной процедурой. «Я даже не знаю, как описать вам то, что я пережила, — рассказывает австралийка. — Когда чернила попали в глазное яблоко, казалось, что тату-мастер начал втирать мне в глаза десяток осколков стекла».

Сеанс длился 40 минут. «Это было очень больно. В каждый глаз мне сделали по четыре инъекции. К сожалению, татуировщик слишком глубоко загнал чернила в глазное яблоко, — утверждает она. — Если процедуру выполняют по правилам, человек не должен ослепнуть. Я лишилась зрения на три недели, это было чудовищно».

Австралийка мечтает полностью забить свое тело татуировками к марту 2020 года, однако больше не планирует делать экстремальные модификации. «Больше никаких разрезаний языка и татуировок на глазных яблоках», — подытожила она.

Мать Люк призналась, что заплакала, когда ее дочь покрасила глаза синими чернилами. «Я задала ей банальный вопрос: "Зачем ты вытворяешь подобное со своим организмом, зная, насколько это опасно?"» — вспоминает она. — Но мы, родители, знаем, что некоторые дети поступают по-своему вне зависимости от того, что им говорят окружающие».

Люк подчеркнула, что за последние десять лет она превратила себя в человека, которым мечтала стать. «Я ненавижу свою прежнюю внешность, — говорит она. — Но мне предстоит еще долгий путь трансформации. Я не беспокоюсь о том, как буду выглядеть в старости. Не думаю, что хоть кто-то будет выглядеть "миленько" в 70 лет. Мое тело — единственное, что я заберу с собой в могилу».

В мае сообщалось, что жительница английского города Уикфорд, графство Эссекс, сделала татуировку у непроверенного мастера и заразилась смертельно опасной инфекцией. Татуировщик пренебрег нормами гигиены и перед работой не обернул аппарат с иглой защитной пленкой.

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