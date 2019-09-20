За лысого кота с тюремными татуировками заплатят полмиллиона рублей

Житель Урала пообещал полмиллиона рублей за нахождение его кота, забитого тюремными татуировками. Об этом сообщается на сайте НТВ.

17 сентября Боксер Рустам Шафиев рассказал в своем Instagram-аккаунте о пропаже сфинкса по кличке Бес. Новость о популярном коте быстро разлетелась по новостным порталам.

Спортсмен утверждает, что кот выпрыгнул из окна в поселке Первомайском, Челябинский тракт, 12, и исчез в высокой траве. Заручившись помощью приятелей, Шафиев обыскал местность, но так и не смог найти питомца.

Мужчина предполагает, что Беса могли украсть. «Поймите, постоянно скрывать не получится. Все равно информация всплывет, это дело времени», — заявил Шафиев. За нахождение сфинкса уралец пообещал вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Бес прославился в Instagram своими тюремными татуировками. У животного есть личная страница @karafight_bes, на которой хозяин публикует его фотографии. На аккаунт со сфинксом подписаны тысячи людей.

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