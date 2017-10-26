На Украине пользователи сети затравили хозяйку татуированного кота

Пользователи соцсетей раскритиковали фитнес-модель из Чернигова Елену Иваницкую, которая сделала своему коту татуировку, сообщает ТСН-Украина.

Фотографии кота Яши породы сфинкс появились в Instagram, который ведется от имени животного. На снимках видно, что Яше сделали татуировку, отдаленно напоминающую Анубиса — древнеегипетского бога с головой шакала и телом человека, который, как верили египтяне, провожает умерших в загробный мир.

Хозяйка животного утверждает, что консультировалась по поводу татуировки с ветеринаром, который также присутствовал при процедуре.

«Это самая ужасная вещь, которую я когда-либо видела от человека, который якобы любит свое животное, — написала в комментариях под фотографией заводчик сфинксов. — Вы оскорбили его. Надеюсь, вы будете чувствовать чрезвычайную вину по гроб жизни».

Особенно бурную реакцию вызвал снимок, где кот под наркозом лежит на столе тату-мастера. Подписчики порекомендовали Иваницкой сделать татуировку с надписью «идиотка», а также пригрозили сломать пальцы за пытки беззащитного животного.

В комментариях к снимкам пользователи обратили внимание, что наркоз вреден для животного: «Если будет необходимость реальной операции, то следующий может быть летальным. Хотя вам все равно, вы купите другого кота».

В ответ на обвинения модель сравнила процесс татуировки с кастрацией, назвав вторую операцию куда более травмирующей: «Жизнь этого кота лучше твоей. Может быть, это ад для тебя, но он чувствует себя прекрасно. Он не был кастрирован и никогда не будет, а это — настоящая жестокость».

Фотографии татуированного кота также были также опубликованы в Instagram самой Иваницкой, но после негативных комментариев посты были удалены.