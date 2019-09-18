В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот

Боксер Рустам Шафиев разместил в своем Instagram-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками. Он опубликовал фотографии кота и попросил своих подписчиков о помощи.

«Были в гостях в поселке Первомайском, Челябинский тракт, 12, — написал Шафиев 17 сентября. — Рядом дорога Екатеринбург-Челябинск, возможно, его подобрали на трассе и приютили у себя. Главное, чтобы живой был, места себе не нахожу». Боксер объяснил, что Бес выпрыгнул из окна и исчез в высокой траве. Мужчина обыскал местность, но так и не нашел питомца.

Фото опубликовано @karafight_official

На следующий день на подмогу пришли 15 друзей Шафиева. Однако и последующие поиски не увенчались успехом. Спортсмен переживает, что в Екатеринбурге стоит холодная погода, и кот может замерзнуть. «Он дома-то мерзнет, а на улице сейчас такие холода», — отметил он. В заключение спортсмен попросил подписчиков распространить пост с объявлением.

Фото опубликовано @karafight_bes

Бес прославился в Instagram своими тюремными татуировками. У животного есть личная страница @karafight_bes, на которой хозяин публикует его фотографии. На аккаунт со сфинксом подписаны тысячи людей.

В октябре 2017 года сообщалось, что пользователи соцсетей раскритиковали фитнес-модель из Чернигова (Украина) Елену Иваницкую, которая сделала своему коту татуировку. Хозяйка животного утверждает, что консультировалась по поводу татуировки с ветеринаром, который также присутствовал на сеансе.

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