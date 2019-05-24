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Женщина сделала татуировку и подхватила смертоносную инфекцию

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Жительница английского города Уикфорд, графство Эссекс, сделала татуировку у непроверенного мастера и заразилась смертельно опасной инфекцией. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Нэнси Андерсон (Nancy Anderson) пыталась записаться на прием в тату-салон, однако все мастера были заняты. Тогда друзья уговорили ее обратиться к татуировщику, который обслуживал клиентов на дому. Девушка вспоминает, что «так называемый мастер» пренебрег нормами гигиены и перед работой не обернул аппарат с иглой защитной пленкой. По ее словам, мужчина заявил, что «в этом нет необходимости».

20-летняя обладательница шести татуировок призналась, что пятичасовой сеанс оказался слишком болезненным. «Это было ужасно. Мне пришлось остановить его», — объяснила она. На следующий день рука Андерсон онемела. Британка немедленно отправилась в больницу, где у нее обнаружили инфекцию, представляющую угрозу для жизни. «Моя рука так распухла, что кровь перестала нормально циркулировать. Меня госпитализировали на ночь», — заключила Андерсон.

Врачи оказали пациентке неотложную помощь, вколов антибиотики. Ее текущее состояние не уточняется.

В 2018 году сообщалось, что жительница Колумбии Луиза Фернанда (Luisa Fernanda) сделала татуировку во время беременности, подхватила инфекцию и стала инвалидом. Врачи полагают, что она никогда не сможет ходить, так как инфекция проникла в ее спинной мозг.

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