Мужчина попытался избавиться от тату в честь бывшей и потерпел фиаско

Британец попытался удалить татуировку с инициалами бывшей жены, но после процедуры на его безымянном пальце появилась коричневая опухоль. Об этом сообщило издание The Mirror.

Менеджер по работе с клиентами в индустрии моды Эндрю Милн (Andrew Milne) рассказал, что первая процедура по лазерному удалению татуировки прошла хорошо. Проблемы начались после второй: «Когда я ложился спать, кожа немного припухла, на пару миллиметров, что нормально после двух процедур. Но на утро появилось вот это. Опухоль длиной примерно в два с половиной сантиметра и довольно жесткая».

Милн отметил, что палец не болит, но выглядит «очень уродливо». Опухоль не проходит уже несколько дней. Проводившая процедуру мастер дала британцу лишь один совет: всеми силами стараться не повредить нарост. Он пожаловался, что из опухоли постоянно вытекает некая жидкость.

За две процедуры Милн заплатил 70 долларов. Чтобы полностью вывести татуировку, надо пройти курс от четырех до девяти процедур. «Не уверен, что завершу курс удаления. Все это несколько поубавило мое желание продолжать», — подытожил он.

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