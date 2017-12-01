Американцу позволили умереть из-за татуировки

Находившегося в бессознательном состоянии пациента не стали спасать в США из-за его татуировки. Об этом сообщает портал Gizmondo.

Когда 70-летнего мужчину в тяжелом состоянии с высоким уровнем содержания алкоголя в крови доставили в больницу, врачи не знали, что с ним делать, так как на груди у него было набито: «Не реанимировать». Слово «Не» было подчеркнуто, а под надписью стояла подпись пациента. Встревоженные врачи проигнорировали надпись и начали спасать пациента, так как следовали принципу «не выбирать вариант необратимого конца при наличии неуверенности в ситуации», однако обратились в комитет по этике при больнице.

При пациенте не было документов, поэтому медперсонал не смог связаться с его родственниками, чтобы выяснить их мнение по этому вопросу. Возможно, как отмечается в описании инцидента, опубликованном в медицинском журнале New England Journal of Medicine, «пациент сделал татуировку по пьяни и не согласен с ее содержанием».

Материалы по теме Чернильный бунт Женщины США борются за свои права с помощью тату-флешмоба

Однако речь шла не только о медицинской этике, но и о юридической стороне вопроса: по законам штата врачи не имели права противоречить воле пациента. В итоге сотрудники комитета по этике все же решили, что татуировка выражает мнение пациента, хотя у него и не было при себе письменного отказа от реанимации. Поэтому врачи перестали поддерживать жизнь пациента и позволили ему скончаться. Позже у него дома был обнаружен отказ от реанимации.

В 2014 году был проведен опрос, согласно результатам которого около 80 процентов пациентов предпочли бы «отказаться от госпитализации и интенсивной терапии во время последней стадии болезни». Такой же опрос был проведен среди докторов. В нем принял участие 1081 врач, и 88 процентов отметили, что не хотели бы, чтобы их реанимировали, так как не хотят жить с помощью автоматов жизнеобеспечения.