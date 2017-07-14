Отсидевший новозеландец татуировкой на лице пожаловался на отсутствие работы

Вышедший из тюрьмы житель Новой Зеландии, который сделал татуировку на лице с надписью DEVAST8, что в переводе с английского означает «опустошенный», не может найти работу. Об этом в пятницу, 14 июля, пишет The Independent.

19-летнему Марку Кроппу (Mark Cropp) сделал наколку с псевдонимом сосед по камере. Молодой человек сел в тюрьму на два года по обвинению в вооруженном ограблении. Отмечается, что татуировка задумывалась намного меньших размеров, но сокамерники напились и сделали ее крупной.

После того, как Кропп вышел из тюрьмы у него возникли проблемы с поиском работы из-за сделанной татуировки. По его словам, некоторые работодатели встречают его со смехом и иронизируют на молодым человеком. После нескольких отказов, житель Новой Зеландии написал о своей проблеме в соцсети Facebook. Публикация мужчины набрала более 380 лайков.

Одна из компаний, которая располагается в Окленде (Новая Зеландия), предложила Коппу бесплатное удаление наколки с помощью лазера. Мужчина согласился и планирует продолжить поиски работы после процедуры.

В июне стало известно, что пользователь портала Reddit с ником Errk_fu на спор набил татуировку с лицом канцлера Германии Ангелы Меркель на пятой точке.