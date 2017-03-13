СМИ узнали о попытке Джоли и Питта спасти брак мистическими татуировками

Перед разводом американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли сделали татуировки, призванные защитить их брак. Об этом пишет издание Daily Mail.

В феврале 2016 года известный тайский мастер Аджерн Ну Канпей (Ajarn Noo Kanpai) нанес на спину Джоли три узора Сак Янт, а также изобразил буддийский символ на левой части живота Питта. Вместо татуировочной машинки он использовал стальную иглу на длинной металлической рукоятке. Этот метод является болезненным, но точным.

Татуировки Сак Янт распространены в Юго-Восточной Азии и состоят из геометрических фигур, изображений животных, буддийских символов и мантр. Считается, что они обладают мистическими свойствами и защищают своих обладателей.

Аджерн Ну Канпей нередко работает со знаменитостями. В частности, к нему обращались модель Кара Делевинь и актриса Мишель Родригес. За свои услуги тайский мастер берет тысячи долларов.

Тело Джоли украшает более 10 татуировок, в том числе надпись «Знай свои права» на шее, буддийское изречение на левом плече, арабское слово «решительность» на правой руке и крест на животе с подписью «Что меня питает, то разрушает» на латыни.

19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод. Этот шаг она объяснила непримиримыми разногласиями и недовольством тем, как муж справляется с отцовскими обязанностями. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Питт настаивает на равной опеке.

Питт и Джоли состояли в отношениях с 2005 года и поженились в 2014 году. Вместе они воспитывали троих приемных детей: камбоджийца Мэддокса, вьетнамца Пакса и эфиопку Захару. У пары также есть трое биологических детей: дочь Шайло, близнецы Нокс и Вивьен.