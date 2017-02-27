15-летний сын Анджелины Джоли стал кинопродюсером

Мэддокс Джоли-Питт, 15-летний приемный сын американской актрисы Анджелины Джоли, стал исполнительным продюсером фильма, который снимает его мать. Об этом сообщает издание Metro.

Джоли заявила, что именно Мэддокс убедил ее заняться этим проектом. Год назад он показал ей книгу «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» американской писательницы Лун Ун, которая рассказывает о правлении «красных кхмеров». «Он читал сценарий, помогал с замечаниями и участвовал в рабочих совещаниях», — утверждает актриса.

Материалы по теме На благо родины Красные кхмеры объяснили геноцид в Камбодже вьетнамской угрозой

Мэддокс родился в Камбодже в 2001 году. Через семь месяцев Анджелина Джоли усыновила его и увезла в США. Позднее они несколько раз посещали страну.

В 1975 году коммунистическое движение «красные кхмеры» захватило власть в Камбодже. В течение следующих четырех лет в

результате развязанных ими репрессий погибла треть населения страны.

21 февраля сообщалось, что Джоли с детьми приехала в Камбоджу для съемок фильма и организовала трапезу, во время которой семья перекусила жареными пауками и другими насекомыми.