Анджелина Джоли перекусила пауками в Камбодже

Видео: BBC News

Находящаяся в Камбодже американская актриса Анджелина Джоли организовала трапезу вместе со своими детьми, во время которой семья перекусила жареными пауками и другими насекомыми. Артистка сделала это во время интервью для «Би-би-си». Видеозапись обеда опубликована на странице BBC News (World) в Twitter 20 февраля.

Американка напомнила, что местные жители были вынуждены есть насекомых во время гражданской войны, которая длилась с 1967 по 1975 год.

Джоли приехала в Камбоджу для работы в качестве режиссера над картиной «Сначала они убили моего отца». Во время текущего визита в страну знаменитость впервые рассказала о бракоразводном процессе с Брэдом Питтом.

41-летняя Джоли и 52-летний Питт воспитывают троих приемных детей: уроженца Камбоджи Мэддокса, Пакса из Вьетнама и Захару из Эфиопии. У пары также есть трое биологических детей: дочь Шайло, близнецы Нокс и Вивьен.