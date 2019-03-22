Татуировщика Доктора Зло посадили за отрезанные ухо и сосок

В Великобритании татуировщика и мастера модификации тела Брендана Маккарти (Brendan McCarthy), работающего под псевдонимом Доктор Зло, приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает издание The Mirror.

Суд постановил, что 50-летний мужчина проведет за решеткой три года и четыре месяца.

Маккарти признали виновным в причинении телесных повреждений в феврале. Одному из клиентов Маккарти отрезал сосок, другому — ухо, а третьему раздвоил язык до середины. Все операции проводились с согласия клиентов и без анестезии.

Мужчину арестовали в 2015 году после жалобы санинспекторов. В 2017 году он впервые предстал перед судом второй инстанции. Два года адвокаты боролись в апелляционном суде за то, чтобы татуировщика признали невиновным, аргументируя свою позицию письменным согласием клиентов на проведение процедур. Онлайн-петиция в поддержку Маккарти собрала больше 13 тысяч подписей.

Судьи апелляционного суда, рассматривавшие дело, решили, что операции Маккартни нельзя относить к той же категории, что пирсинг и татуировки. Они согласились с тем, что процедура по удалению уха «была проведена умело», но постановили, что подобный телесный ущерб не может быть причинен без «медицинского основания». У обвиняемого не было ни медицинской лицензии, ни профессиональной подготовки.

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