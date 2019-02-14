Татуировщик Доктор Зло признал вину за отрезанные ухо и сосок

Британский мастер модификации тела Брендан Маккарти (Brendan McCarthy), также известный как Доктор Зло, признал вину в причинении телесных повреждений своим клиентам. Об этом сообщает BBC News.

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Одному из них Маккарти отрезал ухо, другому — сосок, а третьему раздвоил язык, разрезав его от кончика до середины. Во всех трех случаях он не прибегал к анестезии. Операции проводились по просьбе самих клиентов.

Маккарти арестовали в декабре 2015 года. Поводом послужила жалоба санинспекторов. В 2017 году его обвинили в нанесении телесных повреждений. Маккарти в течение двух лет настаивал на своей невиновности. Защита строилась на том, что он действовал с согласия клиентов. Петицию в его поддержку подписали более 13 тысяч человек.

Судья, рассматривавший дело, счел, что операции Маккарти нельзя сравнивать с пирсингом или татуировками. По его словам, они представляли собой медицинские процедуры без медицинского основания, для которых необходимы профессиональная подготовка и лицензия. У мастера не было ни того, ни другого. Ожидается, что приговор будет вынесен в конце марта.

В 2012 году сообщалось, что в США скончался Деннис Авнер, известный благодаря многочисленным модификациям тела как человек-кот. Бывший морской пехотинец начал видоизменяться в 1985 году. Он стремился походить на тигра и для этого прошел через множество пластических операций, процедур по стачиванию и имплантации зубов и сеансов пирсинга и татуировки.

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