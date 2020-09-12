Мужчина сделал тату на все тело и очаровался болью

Мужчина потратил более девяти тысяч фунтов стерлингов (свыше 860 тысяч рублей), чтобы сделать татуировку на все тело. На это у него ушло три дня. Теперь его тело стало полностью черным, а на спине осталась белая надпись «Зло» («Evil»). Его историю рассказывает издание The Sun.

По словам 25-летнего Янника Рика из швейцарского города Чор, однажды он увидел на пляже мужчину, покрытого татуировками в полный рост. Это его вдохновило. Все началось в 2016 году, когда Янник покрыл тату одну руку. Он остался доволен результатом, а боль, ощущаемая во время процесса, очаровала его, поэтому парень решил не останавливаться на этом. После этого он посетил другой тату-салон и провел там еще три дня. Он продолжал до тех пор, пока его тело полностью не оказалось покрыто татуировками. В общей сложности он провел 400 часов под иглой тату-мастера.

Янник рад, что татуировки не помешали его работе в доме престарелых, хоть некоторые из его обитателей советовали парню вымыть «грязные» руки и спрашивали, сойдут ли с них татуировки. Что касается реакции семьи, то сначала они были удивлены, теперь же относятся нормально к его увлечению. По словам парня, многие очарованы тем, что он делает, и хотят знать, что за этим стоит. При этом на его личную жизнь это никак не повлияло. «Конечно, есть женщины, которым не нравится такая экстремальная внешность, но некоторым она кажется интересной», — отметил он.

Кроме того, молодой человек заинтересовался другими возможностями изменить свое тело и занялся скарификацией — стал наносить себе декоративные шрамы. «Если мне станет плохо или плохо, я пойду и сделаю новый шрам или татуировку», — говорит он.

Парень признается, что еженедельные сеансы в тату-салоне придают ему чувство бодрости и заставили лучше узнать свое тело. «Я знаю, какие области более чувствительны, а какие нет, я узнал, как улучшить определенные его области. Это величайшее, что я когда-либо делал со своим телом», — резюмировал Янник. Также он поделился своими дальнейшими планами: теперь он хочет проколоть язык и удалить соски.

Ранее сообщалось об одержимом татуировками жителе Германии по имени Сандро, сделавшем операцию по удалению ушей, чтобы его голова была похожа на череп. Он потратил более шести тысяч фунтов стерлингов (595 тысяч рублей) на модификации своей внешности. Так, помимо десятка татуировок по всему телу и пирсинга, мужчина вставил ряд имплантов в лоб, предплечье и руку. Кроме того, хирургическим путем ему вживили в запястье чип для бесконтактной оплаты, а также сделали операцию по разделению языка и удалили оба уха.