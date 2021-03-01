Раскрыты главные ошибки женщин во время бритья тела

Врач-косметолог и представитель производителя станков для бритья Venus Эвома Укелеге (Ewoma Ukeleghe) раскрыла главные ошибки женщин при удалении нежелательных волос на теле. Исследование компании и комментарии экспертов приводит Daily Star.

Всего в опросе приняли участие две тысячи поклонниц продукции Venus. Согласно результатам, более трети респонденток (38 процентов) не знали, что лезвия на бритве необходимо менять на регулярной основе. «Это приводит к раздражению кожи и неравномерному удалению волос», — объяснила Укелеге.

По словам специалистки, женщины не принимают во внимание отшелушивающего действия бритвы и как следствие необходимость использования специальных увлажняющих средств до и после бритья. Так, 71 процент опрошенных убеждены, что для проведения процедуры достаточно простого мыла и воды.

Кроме того, в материале говорится о распространенном заблуждении, что при частом бритье волосы на теле начинают расти быстрее, становятся густыми, темными и грубыми. Мифом, по мнению экспертов, является также предположение, что ежедневное бритье может оказывать вредное воздействие на кожу.

«У этих проблем есть одно простое решение: нужно подобрать станок, который подходит индивидуальным особенностям ваших волос и кожи», — заключила еще одна сотрудница компании Оливия Хьюз (Olivia Hughes).

В феврале жительница Копенгагена перестала избавляться от нежелательных волос на лице и рассказала о своих впечатлениях. Женщина отказалась от бритья бровей и усов в марте 2020 года. Она пожаловалась, что мужчины часто оскорбляют ее на улице из-за растительности на лице. Несмотря на это, датчанка утверждает, что сросшиеся брови и волосы над губой сделали ее более уверенной в себе.