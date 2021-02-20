Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом

Обладатель густой бороды сбрил ее и прославился в сети сходством со скандинавским богом Тором. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

На размещенном видео пользователь с никнеймом @bay0km показал себя до и после бритья. Сначала он снял на камеру свою голову с длинными волосами и бородой со всех ракурсов. После этого сбрил растительность на лице и сделал новые кадры. Публикация набрала больше 569 тысяч лайков.

Многие юзеры подметили, что @bay0km стал похож на героя фантастического фильма. «Это что, бог Тор?», «Тор до и после щелчка Таноса», «Я молился, чтобы он ничего не сделал с волосами», «Камень с плеч, когда я увидела, что волосы остались», «Можно мне твою прическу?» — писали они.

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Новая внешность @bay0km расстроила подписанных на него женщин. «Какой кошмар!», «Верни ее на место!», «Пожалуйста, пусть она вернется», «Пусть это будет всего лишь фильтр…», «Он потерял свою силу», — высказывались они.

В январе российский рэпер Моргенштерн побрил голову и подпалил ухо на камеру. На размещенных кадрах 22-летнему уфимскому музыканту сначала срезают длинные пряди ножницами, после чего сбривают оставшиеся с помощью машинки. Помимо этого, мастер подпалил певцу ухо, чтобы убрать нежелательные волосы. Затем парикмахер сбрил рэперу часть бровей, имитируя шрамы.