Девушка 14 лет прятала плешь из-за травли, побрилась налысо и показала внешность

Девушка 14 лет скрывала залысины на голове, а затем нашла способ перебороть комплекс и показала новую внешность. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

В подростковом возрасте 26-летней Хлое Томас (Chloe Thomas) из Богалуса, штат Луизиана, диагностировали гнездную алопецию — аутоимунное заболевание кожи, при котором образуются неоднородные очаги выпадения волос на голове или на любых других участках тела.

Так, героиня материала часами пыталась скрыть плешь, расчесывая волосы и закрепляя их заколками специальным образом. Более того, долгие годы она собирала волосы в пучки, наращивала пряди, использовала цветной сухой шампунь, пила витамины, наносила кремы и прибегала к специальным инъекциям, однако ничего ей не помогало.

Несмотря на все попытки скрыть свой недуг от сверстников, Томас подвергалась травле и оскорблениям. Регулярная маскировка залысин продолжалась до 25 лет, и это сильно сказалось на самочувствии девушки: от стресса выпадение волос только усиливалось.

В мае 2020 года американка решила рассказать о своем диагнозе в социальных сетях. В сентябре девушка потеряла крупный клок волос на передней части черепа, поэтому она решилась побрить голову. После этого она обрела уверенность в себе и активно начала поддерживать людей с таким же заболеванием в интернете.

«Я была на седьмом небе от счастья, хотелось сказать миру, что я наконец-то счастлива и довольна тем, кем я являюсь. Я хотела донести до каждого, кто столкнулся с алопецией, что мы можем взять под контроль эту болезнь и снова полюбить себя. Получая от людей сообщения о том, что я их вдохновила, я не могу сдержать слез», — поделилась она.

В декабре модель, которая 16 лет скрывала лысину, сняла парик и удивилась реакции окружающих. 29-летняя Лаура Матиас из Великобритании, рассказала, что еще в 13 лет парикмахер заметила проплешину на ее голове. С течением времени таких участков становилось больше, и врачи поставили ей диагноз универсальная алопеция. Когда девушка призналась в своей проблеме в соцсетях, подписчики поддержали ее. С тех пор Матиас не носит парики.