Мать пыталась уложить сына спать и напугала соседей

Жительница Новой Зеландии Карина Миссен (Karina Missen) рассказала, что ее способ уложить сына спать напугал соседей. Мать двухмесячного ребенка поделилась переживаниями местных жителей в TikTok-ролике.

История началась с того, что 29-летняя Миссен начала ездить кругами по району. Ее необычное поведение заинтересовало людей: они написали в групповом Facebook-чате, что автомобиль делает уже седьмой круг за последние десять минут. «Мне позвонить в полицию?» — предложил обеспокоенный сосед героини ролика, приложив к посту фотографию транспортного средства.

К обсуждению ситуации присоединились другие местные жители. Они предложили намекнуть водительнице, что ее снимают на камеру. Другие пообещали записать номер автомобиля, чтобы показать его стражам правопорядка.

Миссен объяснила, что не замышляет никакого криминала: ее двухмесячный сын заснул в машине, и она не захотела будить его раньше времени. Мать добавила, что не ожидала такого пристального внимания от соседей.

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