Девушка не захотела расставаться с умершей кошкой и сделала из нее чучело

22-летняя Хлоя Ли из английского города Бостон, графство Линкольншир, не захотела расставаться с умершей кошкой по кличке Ники и самостоятельно сделала из нее чучело. Об этом сообщает Daily Mirror.

Ли увлеклась таксидермией в 11 лет. По словам девушки, она впервые увидела чучело птицы, когда пошла в паб с отцом. «Я спросила у папы, что это такое, и он рассказал мне про таксидермию. С тех пор я ей заинтересовалась», — вспомнила британка.

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Спустя три года она сделала первое чучело из умершей белки, которую нашла возле дома. Ли рассказала, что ей было жалко оставлять гнить красивое животное, тогда она поняла, что хочет сохранить его. Британка купила книгу для начинающих таксидермистов и специальный нож. «Это было не так уж и сложно, но я делала все очень медленно, потому что боялась испортить кожу», — рассказала Ли про свой первый опыт таксидермии.

Вскоре ей сообщили, что на одной из трасс лежит труп сбитого оленя, и она забрала тело животного, чтобы сделать из него чучело. Однако пока Ли не завершила процесс до конца.

Когда умерла кошка британки по кличке Ники, девушка сразу решила, что хочет сделать чучело из нее. «Некоторые люди хранят прах умерших родственников дома, так и я храню умершую кошку. Я прекрасно понимаю, что она не живая, но мне приятно видеть ее в умиротворенной позе и ощущать ее мех», — сказала британка. Она добавила, что ею движет любовь к животным, поскольку она не хочет, чтобы они гнили в земле.

Ранее сообщалось, что житель американского города Портленд, штат Орегон, восемь лет не расставался с чучелом своей умершей собаки и нашел с помощью этого любовь. Благодарю чучелу мужчина познакомился по сети с девушкой по имени Джейми.

