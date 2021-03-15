Мужчина получил по почте таинственную посылку с трехголовым чучелом утки

Житель канадского города Галифакс получил по почте из Китая таинственную посылку с трехголовым чучелом утки. Об этом сообщает издание Times Now News.

42-летний Брент Браатен (Brent Braaten) получил из Китая посылку, которую он не заказывал. В упаковке он обнаружил чучело утки с тремя головами, стеклянный футляр и записку, в которой содержались некоторые инструкции.

В послании говорилось, что утку необходимо проветривать в течение двух-трех дней, а перья нужно сушить феном.

«Быт отца трехголовой утки. День 1. Коробка с этой уткой-мутантом оказалась возле моей двери сегодня утром. Я точно не заказывал ее. Пора ли мне пугаться? Или это к удаче? Нужно ли мне дать ей имя? Или три имени? Или все же достаточно одного?» — написал Брент в Facebook. Он приложил фотографии трехголового чучела.

Канадец рассказал, что в ужасе отпрыгнул, когда начал распаковывать посылку и увидел голову утенка. «Я был потрясен. Никогда не ожидаешь увидеть в посылке мертвое животное. Когда я набрался храбрости, чтобы снова заглянуть в коробку, я нашел еще две головы. Кто-то отправил мне по почте трехголовую утку-мутанта!» — рассказал он.

На упаковке был указан адрес Брента, поэтому мужчина решил, что ее отправил ему друг. Канадец считает маловероятным, что кто-то мог сделать это из мести.

«Мне нравится думать, что в целом люди хорошо ко мне относятся и считают меня приветливым парнем. В то же время я расставался с возлюбленными, и, возможно, это кто-то из них», — отметил он.

Мужчина подчеркнул, что проверил свой банковский счет и не обнаружил никаких подозрительных транзакций. Он собирается оставить утку себе и уже придумывает для нее имена.

Ранее сообщалось, что британка завела себе чучело лисы и утверждает, что усыновила его. Она решила назвать лисенка Малышом Иисусом, потому что получила его на Рождество.