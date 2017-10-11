В сети отыскали родственницу Упоротого лиса в образе черепахи с отвисшей грудью

Пользователи Reddit обратили внимание на экспонаты персональной выставки таксидермиста Альберто Микелона (Alberto Michelon), проходящей городе Падуйя. По мнению юзеров, чучела могут стать интернет-мемами и повторить судьбу Упоротого лиса.

Особое внимание досталось антропоморфной черепахе, которую уже окрестили родственницей классического мема.

Материалом для производства экспоната, напоминающего гибрид Ждуна и пожилой леди, стало чучело гигантской сухопутной черепахи. На Reddit произведение назвали настолько ужасным, что даже гениальным, и напомнили, что рептилии не кормят потомство молоком, поэтому у них не может быть груди.

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Среди других экспонатов выставки, поразивших воображение интернет-пользователей, обнаружились ежик, снабженный колесами вместо лап, рогатое существо в комплекте с резиновой лодкой и олень, покрытый змеиной кожей.

Абсолютным чемпионом среди художников по количеству трупов животных, использованных для создания произведений, считается Дэмиен Херст. Критики подсчитали, что за всю карьеру британец превратил в искусство 913 тысяч туш — от домашнего скота до реликтовых млекопитающих.