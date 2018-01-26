Британка объявила чучело лисенка сыном и нарекла его Иисусом

Британка завела себе чучело лисы и утверждает, что усыновила его. На нее обратило внимание издание Metro.

Лиза Фокскрофт (Lisa Foxcroft) из британского графства Мерисайд получила в подарок чучело лисенка на Рождество в 2015 году. Сама девушка утверждает, что даже подписала бумаги на его усыновление. «Это было настоящее рождественское чудо, волшебный подарок от друга. Я сразу решила стать его мамой, ведь он всего лишь маленькое дитя и я забочусь о нем, как о собственном ребенке», — объясняет Фокскрофт. Она решила назвать лисенка Малышом Иисусом, потому что получила его на Рождество.

С тех пор она не расстается с «ребенком» ни на секунду: ездит с ним в автобусе и ходит в магазины. Она объясняет, что ей важно, чтобы лисенок одобрил ее выбор продуктов и одежды. Фоксфорт признается, что на нее часто косо смотрят прохожие, но когда она объясняет им ситуацию и рассказывает историю Малыша Иисуса, люди меняют отношение в лучшую сторону. С лисенком часто делают селфи, а кондукторы спрашивают о его самочувствии.

По ее словам, главная страсть Малыша Иисуса — переодеваться в звезд. Для этого она завела аккаунт в Instagram, где выкладывает фотографии лисенка в разных образах: от Бейонсе до принцессы Дианы.

A post shared by Baby Jesus (@babyjesusfox) on May 1, 2017 at 1:30pm PDT

Фоксфорт уверяет, что у окружающих куда чаще вызывает гнев и недовольство имя лисенка, а не сам факт того, что она с собой носит чучело лисы. Противникам таксидермии она объясняет, что Малыша Иисуса сбила машина, и если бы из его шкуры не сделали чучело, он бы просто сгнил на обочине.

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