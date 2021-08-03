Мужчина восемь лет не расставался с чучелом собаки и нашел с его помощью любовь

Житель американского города Портленд, штат Орегон, восемь лет не расставался с чучелом своей умершей собаки и нашел с его помощью любовь. Об этом сообщает издание Daily Star.

Собака 31-летнего Митча Байера (Mitch Byer) по кличке Феба умерла в 2013 году. После этого мать Байера решила сделать из тела джек-рассел-терьера чучело и таким образом увековечить память о питомце. Когда Байер пришел домой и впервые увидел стоящее на кухонном столе чучело, он начал хохотать.

С тех пор Байер и Феба неразлучны. Мужчина даже ездит в отпуск с чучелом. Сделанная в 2017 году фотография чучела терьера стала вирусной в соцсетях. На сеимке видно, как собака сидит на пассажирском сидении автомобиля, а рядом с ней наклеена табличка с надписью «Не переживайте, собака уже мертва. Из нее сделали чучело. Пожалуйста, не разбивайте окно моего автомобиля».

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Благодарю чучелу Байер познакомился по сети с девушкой по имени Джейми. «Сначала я не поняла, живая это собака или мертвая. Она была милая, в любом случае! Как только я поняла, что это чучело, я подумала, что это весело. Это выделило Митча среди других!» — пояснила она. Джейми отметила, что во время локдауна необходимо тщательно выбирать, с кем проводить время, и Байер идеально подошел.

Женщина рассказала, что задумывалась, будет ли делать из своей собаки породы хаски по кличке Нанук чучело после ее смерти, но до сих пор не пришла к однозначному ответу. «Мама всегда шутила о том, чтобы сделать чучело из собаки, которая жила у нас во времена моего детства. Поэтому, возможно, это станет реальностью. Надеюсь, у меня есть несколько лет на то, чтобы принять решение!» — заявила она.

Ранее сообщалось, что житель канадского города Галифакс получил по почте из Китая таинственную посылку с трехголовым чучелом утки. В послании говорилось, что утку необходимо проветривать в течение двух-трех дней, а перья нужно сушить феном.

