Мужчину наказали за необычную месть шумевшим ночью соседям

Пользователь Reddit под ником tamanagement поделился необычным способом, с помощью которого он попытался отомстить шумевшим ночью соседям. Жители верхнего этажа не оценили метод мужчины и наказали его в ответ, обвинив в домогательствах.

По словам автора истории, за несколько дней до написания поста соседи разбудили его и семью: они слишком громко занимались сексом, причем половой акт длился около часа. Мужчине это не понравилось, потому что ему нужно было вставать на работу рано утром.

«После того, как они закончили, я включил аудиозапись с аплодисментами на Bluetooth-колонке и прислонил ее к потолку. Так я пытался показать им, насколько у них тонкий пол. Сегодня я узнал, что на меня написали жалобу о домогательствах», — описал ситуацию tamanagement. Он также спросил у комментаторов, как они оценивают его поступок.

Юзер под ником Zoeyoe поддержал героя истории. Он предложил ему самому подать жалобу на шум, потому что его соседи не проявляют никакого уважения к людям, которые живут на этаж ниже. Другая комментаторша — Helene1370 — назвала автора поста молодцом, а пользователь agardner1993 посчитал его соседей мелочными.

Ранее семья TikTok-блогеров показала необычный способ мести шумным соседям. На видео мужчина поднял свою сожительницу вверх ногами, а та начала громко топать по потолку.