Необычный способ сделать девушке предложение разделил интернет

Пользовательница Facebook опубликовала пост, в котором рассказала о необычном способе своего возлюбленного сделать ей предложение. Мужчина оставил записку вместе с кольцом, однако его послание разделило интернет, потому что некоторые люди сочли предложение некорректным и разозлились. Об этом пишет The Sun.

В записке говорилось, что мужчина собирался позвать возлюбленную замуж лично, однако он захотел сделать девушку счастливой как можно раньше, поэтому написал все на бумаге. Его самого не было дома в момент предложения.

«Есть вероятность, что кольцо тебе будет велико, потому что ты сказала мне неправильный размер, ха-ха. Ну ладно, я тебя люблю! Постскриптум. Хочешь когда-нибудь пожениться?» — написал потенциальный жених.

Многие пользователи соцсети посчитали такой способ сделать предложение издевательским. Больше всего им не понравилось, что предложение выйти замуж было написано как бы невзначай.

«Если бы кто-то сделал мне подобное предложение, он бы попал в подкаст о настоящих преступлениях», — написал один из комментаторов. «Брось этого человека…» — посоветовал другой юзер. Однако нашлись и те, кто поддержал оригинальное послание. В их числе оказалась и будущая невеста. Она заявила, что ее возлюбленный «не лучший романтик», однако он составил «лучшую записку на свете».