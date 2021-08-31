Женщина уличила сестру во лжи и испортила ей свадьбу

Женщина поделилась на Reddit историей о том, как уличила сестру во лжи и отчитала ее во время cвадебной церемонии на глазах у гостей. Родственники обвинили ее в том, что она испортила торжество.

Пользовательница отметила, что воспитывает с мужем приемную дочь по имени Джейн (Jane). По ее словам, четыре года назад в жизни девочки случилось происшествие, после которого у нее остался шрам на лице и шее. «Джейн перенесла огромное количество операций, и да, уже успела услышать много неприятных замечаний в своей адрес, но для меня и для моего супруга она всегда будет самой красивой», — поделилась она.

Женщина рассказала, что несколько дней назад ее сестра вышла замуж. Перед свадьбой невеста и жених попросили ее не брать с собой Джейн, так как церемония будет проходить без детей. В тот момент автор поста спокойно отнеслась к просьбе пары. Придя на мероприятие, она узнала об обмане сестры: все остальные гости пришли со своими детьми. В результате сестра невесты сильно разозлилась и отчитала ее у всех на глазах. Поступок женщины осудили родственники. По их мнению, она могла не устраивать сцену и поговорить с родственницей после свадьбы.

В комментариях большинство пользователей выступили на стороне автора поста. «Невеста и жених заслужили этот момент позора», — заявил юзер с ником m-sshhh. «Ваши родственники показали, кем они являются на самом деле», — согласился с ним комментатор под ником mforking-shirtballs. «Мне очень жаль Джейн. Она наверняка хотела поучаствовать в этом семейном мероприятии, и семья отказалась от нее из-за того, как она выглядит», — отметила MissLadyLlamaDrama.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что отказался звать на свадьбу лучшего друга, который должен был быть шафером, из-за одного недоразумения.