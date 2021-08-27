Невеста разозлилась на организаторов свадьбы и отказалась выходить к жениху

Жительница Нью-Дели, Индия, Шивани Пиппел разозлилась на организаторов свадьбы и наотрез отказалась выходить к жениху и гостям, пока не исправят допущенную ошибку. Видео с недовольной невестой опубликовали в Instаgram-аккаунте свадебного салона.

Визажистка Пиппел готовилась к торжественному выходу к жениху Саджану Ананду в день свадьбы, однако в ходе мероприятия внезапно заиграла не та песня, под которую невеста планировала появиться. Расстроенная девушка отказалась сдвинуться с места до тех пор, пока не включат нужную музыку.

На кадрах видно, как родственники и друзья девушки успокаивают ее и уверяют, что сейчас организаторы все исправят. Ролик набрал 1,2 миллиона просмотров и 32,7 тысячи лайков. Вскоре Пиппел выложила ответное видео, в котором рассказала, что все кончилось хорошо — заиграла нужная песня, и она вышла замуж за возлюбленного.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу невеста в последний момент отказалась приходить на свадьбу из-за оскорбительного подарка от жениха. Он подарил ей бюстгальтер на два размера меньше нужного.