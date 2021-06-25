Невеста увидела жениха в очках и отменила свадьбу в последний момент

В индийском городе Аурайя, штат Уттар-Прадеш, невеста отменила свадьбу в последний момент, увидев, что жених носит очки. Об этом сообщает издание News 18.

Арджун Сингх (Arjun Singh) нашел жениха для своей дочери Арчаны (Archana) в деревне Банша. Мужчина выбрал молодого человека по имени Шивам (Shivam), потому что у него было хорошее образование. Свадьбу назначили на 20 июня 2021 года.

По индийской традиции перед церемонией семья невесты собрала приданое для жениха — в том числе мотоцикл и деньги. Родители молодых людей обо всем договорились и полностью организовали свадьбу, однако в день торжества Арчана отказалась выходить замуж.

В назначенный день Шивам прибыл в дом будущей жены. «Он приехал в очках и не снимал их. Мы подумали, что у него совсем плохо со зрением и решили проверить, сможет ли он прочитать текст из газеты без очков», — рассказал Сингх. Когда жених не смог прочитать ни слова без очков, невеста категорически отказалась выходить за него замуж.

Семья Арчаны с уважением отнеслась к ее решению и не стала настаивать на браке. Более того, родители девушки подали жалобу в полицию. Они потребовали, чтобы семья жениха вернула все приданое, включая наличные деньги и мотоцикл. Семья Шивама не согласилась выполнить требование, и тогда против жениха возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Индии невеста отменила свадьбу из-за незнания женихом таблицы умножения. После того как жених не смог умножить по порядку числа от одного до девяти на два, невеста отказалась выходить за него замуж.