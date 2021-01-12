Невеста отказалась приходить на свадьбу из-за оскорбительного подарка от жениха

В китайской провинции Гуйчжоу невеста в последний момент отказалась приходить на свадьбу из-за оскорбительного подарка от жениха. Об этом сообщает AsiaOne.

Молодые люди встречались больше трех лет и уже зарегистрировали брак, а свадебные торжества, на которых будут присутствовать родственники и знакомые, планировали провести позднее. Перед празднованием жених сделал невесте подарок — 88 тысяч юаней (около миллиона рублей), а также, по традиции, купил ей платье и белье.

Поводом для ссоры стала ошибка, которую молодой человек допустил при выборе бюстгальтера. За день до свадьбы невеста обнаружила, что он на два размера меньше нужного. Поскольку, по ее словам, жених знал верный размер, она решила, что таким образом он хотел продемонстрировать ей свое неуважение. «Я позвонила ему тем вечером и сказала, что бюстгальтер мал, — утверждает девушка. — Он ответил: "Не хочешь замуж? Тогда возвращай деньги"».

Невеста вернула жениху свадебный подарок и подала на развод. Несмотря на это, запланированные свадебные торжества состоялись, но на них присутствовали только сам жених, его друзья и родственники. Ни невеста, ни ее родители, поддержавшие решение дочери, на свадьбу не явились.

Жених считает виновниками ссоры родственников невесты, которые должны были сообщить правильный размер. «Мои родители спрашивали у них мерки невесты, а они ответили только в полночь, и сказали, что бюстгальтер слишком маленький, — утверждает он. — Было уже слишком поздно, некогда покупать другой». По его словам, семьи конфликтовали и до ошибки с бюстгальтером.

В 2018 году сообщалось, что родственники жителя китайской провинций Шаньси были поражены, что родители его украинской невесты не потребовали за нее выкуп. Они утверждают, что никогда не видели жениха, который бы так легко отделался.