Взрослая женщина узнала о тайном брате-близнеце покойного отца

Пользовательница TIkTok brownsugabunnie30 из США рассказала, что во взрослом возрасте узнала, что у ее отца был тайный брат-близнец.

«Однажды, когда я была ребенком, я ночью захотела попить воды. Я начала спускаться вниз и заметила, что мой папа на улице спорит с неизвестной женщиной. Я решила незаметно проскользнуть на кухню, выпить воды и вернуться наверх, чтобы меня не начали ругать. Представьте, как я удивилась, когда повернула за угол и наткнулась прямо на собственного отца», — рассказала @brownsugabunnie30.

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Она подчеркнула, что была в шоке и никак не могла понять, каким образом ее отец оказался и в доме, и на улице одновременно. В конце концов, она решила, что ей это привиделось, так как она не успела окончательно проснуться. «Я пожелала отцу спокойной ночи, почти поднялась по лестнице и случайно взглянула за окно. Там я снова увидела стоявшего на улице отца. Я так и не смогла объяснить себе происходящее», — отметила женщина.

На следующий день американка попыталась рассказать об увиденном матери, и та предположила, что ей все это приснилось.

Однако после смерти отца она обнаружила, что у него есть брат-близнец. Отца звали Фредди, а близнеца — Эдди. «Они постоянно менялись местами. Поэтому вопрос в том, кто на самом деле умер. Никто не может найти Эдди», — заявила пользовательница TikTok. Американка утверждает, что ее мать якобы тоже не знала об этом.

Видео с ее рассказом стало вирусным и набрало более 785 тысяч просмотров и более 133 тысяч лайков. Ее повествование вызвало у пользователей много вопросов. Один из них написал: «Главный вопрос — кто из них на самом деле является твоим биологическим отцом?».

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