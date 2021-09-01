Невеста запретила лучшей подруге приходить на свадьбу по неожиданной причине

Американка Эмили Лонг (Emily Long), работающая врачом, рассказала, что лучшая подруга запретила ей приезжать на свадьбу по неожиданной причине. Невеста заявила, что Лонг слишком много времени проводит с больными коронавирусом. Этой историей блогерша поделилась в ролике, опубликованном в TikTok.

Врач сказала, что собиралась лететь на свадьбу подруги в другой штат после 28-часовой смены в больнице. Лонг заранее организовала поездку: взяла несколько отгулов и потратила «тысячи долларов» на невозвратные авиабилеты. За день до церемонии девушка на всякий случай написала невесте, что сделала два ПЦР-теста на коронавирус, и заверила, что соблюдала все необходимые меры предосторожности. Однако подруга неожиданно отреагировала на полученное сообщение.

«Она совершенно вышла из себя, когда узнала, что я забочусь о больных людях. И вправду, кто бы мог подумать, что врач лечит больных?» — с улыбкой рассказала Лонг о том, как ее подруга боится коронавируса.

На следующий день блогерша опубликовала еще один ролик, в котором рассказала, что в итоге никуда не полетела. В комментариях многие пользователи поддержали врача. Некоторые отметили, что ей пора завести новую подругу.