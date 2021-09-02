Невеста получила неправильный свадебный торт и была «убита горем»

Американская пользовательница Facebook опубликовала фотографию своего свадебного торта и пожаловалась на то, что получила неправильный десерт, так как пекарь не выполнил ее требования. Как сообщает The Sun, невеста была «убита горем».

Изначально девушка заказывала четырехуровневый «голый торт» с глазурью по бокам, цветами и выразительным пером сверху. Однако сотрудники магазина привезли ей угощение, которое состояло всего из двух ярусов. Кроме того, на нем практически не было цветов: вместо них пекарь разместил несколько неприметных перьев сверху и по бокам.

Невеста добавила, что в магазине ей отказались вернуть деньги. Девушка заключила, что это окончательно испортило ее настроение в праздничный день.

Пост стал популярным. В комментариях к нему многие отметили, что получившееся угощение действительно сильно отличается от того, которое заказывала девушка. Другие сказали, что не понимают, почему «голые торты» до сих пор пользуются популярностью.

Ранее другая пользовательница сети рассказала, как испортила свадьбу сестре. Женщина сообщила, что уличила родственницу во лжи и отчитала ее во время свадебной церемонии на глазах у гостей.