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Жених скрыл неприятный факт от невесты и был обруган в сети

Пользователь Reddit рассказал, что обманул невесту с кольцом и поссорился с ней
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Фото: Pixabay

Пользователь Reddit с ником throwaway-ksj поделился историей о том, как поссорился со своей невестой незадолго до свадьбы. Мужчина признался, что скрыл от избранницы неприятный факт, и в итоге прослыл скупым и был обруган в сети.

Юзер рассказал, что захотел сделать приятное девушке и пригласил ее в ювелирный магазин, чтобы она сама выбрала себе помолвочное кольцо. «Ей понравилось кольцо с искусственным бриллиантом за 2,6 тысячи долларов (примерно 191,4 тысячи рублей). К счастью, оно было гораздо дешевле, чем украшение с настоящим драгоценным камнем. Но это кольцо все равно оказалось слишком дорогим», — поделился он и добавил, что они с невестой заранее договорились, что будут откладывать деньги на будущее.

Тогда пользователь тайком пошел к ювелиру и попросил его сделать кольцо, похожее на выбранное его невестой, но с более дешевым материалом — кварцем. Оно обошлось ему значительно дешевле: жених заплатил за копию 1,4 тысячи долларов (примерно 103 тысячи рублей).

Мужчина решил не говорить невесте, что украшение было подделкой. «Она выглядела очень счастливой и ответила мне "да"», — вспомнил он. Через несколько недель после помолвки девушка сильно похудела и пошла к специалисту, чтобы он уменьшил размер кольца. Там, по словам автора поста, невеста узнала, что ее кольцо было подделкой. Она укорила жениха в обмане. В ответ на это герой истории заявил, что не врал ей, так как отдал вместе с кольцом чек, в котором была указана стоимость украшения. В результате влюбленные сильно поссорились.

Поступок пользователя вызвал обсуждения в сети. Многие комментаторы осудили его решение скрыть от девушки правду и назвали автора поста скупым. «Мне кажется, что он не готов жениться. Это кольцо, которое она будет носить до конца жизни, а он даже не может быть честен с невестой», — возмутился юзер с ником witchwitch5643. «Если ты начинаешь строить брак на лжи и манипуляции, то ты не должен жениться. Ты всегда собираешься обманывать ее, чтобы сэкономить? Кажется, что теперь ты всегда так будешь делать в отношениях», — заявил пользователь под ником Dry-Stable2701.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась, историей о том, как поссорилась с родственниками жениха из-за свадебного платья.

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